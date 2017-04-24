Medipol BaÅŸakÅŸehir oyuncularÄ± YalÃ§Ä±n ve Ufuk kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir takÄ±mÄ± oyuncularÄ±ndan YalÃ§Ä±n Ayhan ve Ufuk Ceylan Ã‡aykur Rizespor ile oynadÄ±klarÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylar nedeniyle kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir Kulübü BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ, kulübün internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Çaykur Rizespor maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± futbolcularÄ±nÄ±n, kültürlerine yakÄ±ÅŸmayan bir ÅŸekilde kontrollerini kaybettiÄŸini belirtilerek, "Etik deÄŸerler ve insana saygÄ± önceliklerimizin, ÅŸartlar ne olursa olsun, nasÄ±l bir provakasyonla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak karÅŸÄ±laÅŸalÄ±m, hiçbir ÅŸart altÄ±nda ikinci plana atÄ±lmamasÄ± gerekliliÄŸi esastÄ±r. Maalesef cumartesi günü bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z her hafta hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu önceliklerini unutmuÅŸlardÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GümüÅŸdaÄŸ, "Biz centilmenliÄŸi ve saygÄ±yÄ±, sportif baÅŸarÄ±dan daha çok önemseyen bir takÄ±m olduÄŸumuzu iddia ettik. Bugün samimi olduÄŸumuzu ispat etme zamanÄ±. Hala ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ±mÄ±z devam etse bile, baÅŸkanÄ± ve yöneticileri olarak söylediÄŸimiz ÅŸeylerin arkasÄ±nda durma zamanÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Ufuk ve YalçÄ±n'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi

Konuyla ilgili yönetim kurulu olarak toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten GümüÅŸdaÄŸ, açÄ±klamasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"TFF'nin ve adli mercilerin konu hakkÄ±nda yasal prosedür gereÄŸi vereceÄŸi karardan tamamÄ±yla baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde, kulübümüzün bugün yaptÄ±ÄŸÄ± yönetim kurulu toplantÄ±sÄ± sonucunda, olaylarÄ±n fiilen içinde görülen Ufuk Ceylan ve YalçÄ±n Ayhan'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve idari para ceza verilmesine karar verilmiÅŸtir. AyrÄ±ca Volkan Babacan hakkÄ±nda, Selman Kutlu'nun görsel basÄ±ndaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesi dikkate alÄ±narak, TFF tarafÄ±ndan alÄ±nacak kararÄ± takiben deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."

"Konunun takipçisi olacaÄŸÄ±z"

Olaya karÄ±ÅŸan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Göksel GümüÅŸdaÄŸ, "OlaylarÄ±n baÅŸlamasÄ±na sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliÄŸi emniyetimiz tarafÄ±ndan tespit edilmiÅŸ olan kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlemlere baÅŸlanmasÄ± için gerekli ÅŸikayetleri yapacaÄŸÄ±mÄ±za ve en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda konunun takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± da bildiririz. Sadece olaydan etkilenen basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±zdan deÄŸil tüm basÄ±n camiasÄ±ndan, tüm futbol paydaÅŸlarÄ±mÄ±zdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiÄŸimiz için özür diliyoruz."