Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 20:07

SÃ¼per Lig'de 4 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

PFDK

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Ã‡aykur Rizespor arasÄ±nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan gazetecilerin darp edildiÄŸi olayÄ±na karÄ±ÅŸan bazÄ± futbolcular PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan açÄ±klamada, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan maçÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin darp edildiÄŸi olaya karÄ±ÅŸan turuncu-lacivertli futbolcular Volkan Babacan, YalçÄ±n Ayhan ve Ufuk Ceylan ile Emre BelözoÄŸlu'nun tedbirli olarak  Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiÄŸi bildirildi.

Volkan Babacan, YalçÄ±n Ayhan ve Ufuk Ceylan'Ä±n "saldÄ±rÄ±", Emre BelözoÄŸlu'nun ise "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi" nedenleriyle kurula gönderildiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca Çaykur Rizespor ve futbolcusu Bright Edomwonyi'nin ise farklÄ± nedenlerden dolayÄ± kurula sevk edildiÄŸi duyuruldu.

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