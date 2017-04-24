Gaziantepspor teknik direktÃ¶rÃ¼nden Rajtoral'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Gaziantepspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, evinde Ã¶lÃ¼ bulunan Rajtoral'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedeniyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, idman öncesinde Celal DoÄŸan Tesisleri'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, tüm spor camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek, üzücü bir olay yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Gaziantepspor olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±,"Bu süreç içerisinde Rajtoral gibi çok deÄŸerli bir kardeÅŸimizin ani ölümüyle sarsÄ±ldÄ±k. Böyle acÄ± bir olayÄ± yaÅŸamak istemezdik. Çok özel, çalÄ±ÅŸmaktan gurur duyduÄŸu, giydiÄŸi formayÄ± layÄ±kÄ±yla taÅŸÄ±yabilen bir futbolcumu kaybettim." yorumunu yaptÄ±.

Rajtoral'Ä±n ölümüyle ilgili çok fazla spekülasyon oluÅŸtuÄŸuna dikkati çeken Uygun, ÅŸöyle devam etti:

"Rajtoral'da, 2008'den beri tükenmiÅŸlik sendromu dediÄŸimiz henüz çaresi bulunmayan hastalÄ±k söz konusu. SanatçÄ±larda ve sporcularda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda daha fazla gündeme geliniyor. Maalesef henüz bu hastalÄ±ÄŸÄ±n önüne geçilememiÅŸ. Hafta sonu maçtan döndüÄŸümüzde çok mutluydu. Daha sonra futbolcu arkadaÅŸlarÄ±yla yemek yeyip evine gidiyor. SonrasÄ±nda ise acÄ± haberi aldÄ±k."

Çek futbolcunun ölümüyle ilgili çÄ±kan haberlerde borçlarÄ±yla ilgili bazÄ± ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Uygun, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu tarz haberler, yÄ±llarca Avrupa'da top oynamÄ±ÅŸ, yüksek paralar kazanmÄ±ÅŸ birisi üzerinden kulübümüzü yÄ±pratmaya yönelik gibi duruyor. Kendisi, tükenmiÅŸlik sendromuyla ilgili ilaçlar kullanÄ±yordu. Bu ilaçlarÄ± hatta bitmiÅŸ, gümrükten bunlarÄ± getirtiyormuÅŸ. Bu tarz insanlarÄ±n, söz konusu hastalÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olarak baÅŸvurduklarÄ± son çare, bizi üzdü. Herhangi baÅŸka bir nedeni, kavgasÄ± yoktu."

YarÄ±n tören düzenlenecek

Bu üzüntülü dönemlerinde kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmayanlara teÅŸekkür eden Uygun, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da kendilerini arayarak geçmiÅŸ olsun dileklerini ilettiÄŸini bildirdi.

Uygun, cuma günün oynanacak maçla ilgili herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, formanÄ±n hakkÄ±nÄ± vererek savaÅŸacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Rajtoral'Ä±n cenazesi için özel uçak tutulduÄŸunu söyleyen Bülent Uygun, taraftarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yarÄ±n yapÄ±lacak törenin ardÄ±ndan, Çek futbolcunun naaÅŸÄ±nÄ±n ülkesinde ailesine teslim edileceÄŸini sözlerine ekledi.