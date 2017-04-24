Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 20:23

GalatasaraylÄ± futbolcu Podolski'den FenerbahÃ§e'ye bÃ¼yÃ¼k gaf

podolski

Galatasaray'da top koÅŸturan Alman futbolcu Podolski, dÃ¼n akÅŸam oynanan derbi sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yaparak, "Burada 2. Lig, 3. Lig takÄ±mlarÄ±yla oynadÄ±k ama onlarÄ±n performansÄ± bile bÃ¶yle deÄŸildi." dedi

Galatasaray'Ä±n Alman futbolcusu Lukas Podolski, Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta 1-0 yenildikleri Fenerbahçe'nin, kendilerinden 2-3 seviye altta bir takÄ±m olduÄŸunu savunarak, kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi. Türk Telekom Arena'daki maçtan sonra basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamada bulunan Podolski, "Ä°yi oynayan, en az 3 gömlek daha iyi oynayan bir Galatasaray olduÄŸunu herkes gördü. Birçok pozisyon bulduk ama günün sonunda maçÄ± kaybettik. Bu, bizi üzüyor. Daha da acÄ±sÄ±, karÅŸÄ±mÄ±zda kazanmayÄ± isteyen bir takÄ±m yoktu. Kazanmak istemeyen, 2-3 seviye altta bir takÄ±ma yenilmek beni çok üzdü. Burada 2. Lig, 3. Lig takÄ±mlarÄ±yla oynadÄ±k ama onlarÄ±n performansÄ± bile böyle deÄŸildi." ifadelerini kullandÄ±.

 

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