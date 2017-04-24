Emekli olmaya hazÄ±rlanan Advocaat'a sÃ¼rpriz teklif

FenerbahÃ§e'den bu sezon sonu ayrÄ±larak emekli olacaÄŸÄ±nÄ± belirten teknik adam Dick Advocaat'a Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'ndan teklif geldi

Hollanda basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara göre, teknik direktör Danny Blind ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nda yeni hoca adaylarÄ± arasÄ±na Dick Advocaat da girdi.Hollanda Milli TakÄ±mÄ± için sportif direktörlük görevini yürüten Hans van Breukelen'in, geçtiÄŸimiz günlerde Henk ten Cate ile teknik direktörlük için bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ve bu hafta içinde de Türkiye'ye gelerek Advocaat ile görüÅŸeceÄŸi kaydedildi.

TEKLÄ°FE SICAK BAKIYOR

Breukelen'in, 1 MayÄ±s tarihine kadar yeni teknik direktörü belirlemeyi düÅŸündüÄŸü ifade edilirken, Dick Advocaat'Ä±n uzun kariyerine zirvede bir nokta koyabilmek adÄ±na milli takÄ±mdan gelecek bir teklife sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

ADVOCAAT EMEKLÄ° OLACAÄžINI AÇIKLAMIÅžTI AMA...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 25. haftada Konyaspor'a 3-2 maÄŸlup olduklarÄ± mücadelenin ardÄ±ndan meslek hayatÄ±na nokta koyacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den bu sezon sonunda ayrÄ±lÄ±yorum. "Bu kararÄ± aldÄ±m ve açÄ±klamakta da bir sorun görmüyorum. Ben almasam bu kararÄ±, yönetim alacaktÄ±" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Daha önce 1992-1994 ve 2002-2004 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ran Advocaat'Ä±n, yapÄ±lacak teklifin üzerine emeklilik kararÄ±ndan vazgeçebileceÄŸi iddia ediliyor.