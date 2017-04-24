Medipol BaÅŸakÅŸehir'de oynayan 4 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, Medipol BaÅŸakÅŸehir'de oynayan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Volkan Babacan, YalÃ§Ä±n Ayhan ve Ufuk Ceylan tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti

TFF'nin resmi sitesinden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle;"Hukuk MüÅŸavirliÄŸi'nce 24.04.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapÄ±lan sevk raporlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir. MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOÄžLU'nun 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RÄ°ZESPOR A.Åž.-MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 36. maddesi uyarÄ±nca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Kulübü futbolcusu VOLKAN BABACAN'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Kulübü futbolcusu UFUK CEYLAN'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Kulübü futbolcusu YALÇIN AYHAN'Ä±n aynÄ± müsabakadaki "saldÄ±rÄ±sÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 44. maddesi uyarÄ±nca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir."