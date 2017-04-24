Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 22:04

BeÅŸiktaÅŸ vurdu fark 7'ye Ã§Ä±ktÄ±

beÅŸiktaÅŸ

Bu akÅŸam ligde Adanaspor ile karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ, rakip takÄ±mÄ± 3-2 maÄŸlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile Adanaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi BeÅŸiktaÅŸ, 3-2 kazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Vincent Aboubakar, 52. dakikada Anderson Talisca ve 80. dakikada Dusko Tosic attÄ±. Adanaspor'un golleri ise 24. dakikada Roni Gleison ve 66. dakikada Magaye Gueye'den geldi.BeÅŸiktaÅŸ, bu galibiyetle birlikte puanÄ±nÄ± 64'e yükseltti ve en yakÄ±n takipçisi BaÅŸakÅŸehir ile 7, üçüncü Fenerbahçe ile 11 puana fark attÄ±. Son sÄ±rada bulunan Adanaspor ise 20 puanda kaldÄ±.

 

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