BeÅŸiktaÅŸlÄ± Atiba bu akÅŸam bir ilk yaÅŸadÄ±

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Atiba, Adanspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n 70. dakikasÄ±nda oyundan alÄ±narak bir ilki yaÅŸadÄ±

BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n tecrübeli oyuncusu Atiba, Adanaspor maçÄ±nda yine fark yarattÄ±. Ancak yÄ±ldÄ±z oyuncu BeÅŸiktaÅŸ kariyerinde bir ilki yaÅŸadÄ±. Atiba Hutchinson sezonun ilk yarÄ±sÄ±ndaki Adanaspor maçÄ±nda bu sezonki üçüncü sarÄ± kartÄ±nÄ± görmüÅŸtü.Atiba, BeÅŸiktaÅŸ kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70. dakikadan önce oyundan alÄ±ndÄ±. Teknik direktör Åženol GüneÅŸ, Atiba’yÄ± oyundan çÄ±kararak BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda cezalÄ± olma ihtimalini önlemiÅŸ oldu.

Öte yandan KanadalÄ± oyuncuyla ilk yarÄ±da 254 baÅŸarÄ±lÄ± pas yapan BeÅŸiktaÅŸ, ikinci yarÄ±da 30 dakikada 90 isabetli pas yaptÄ±.