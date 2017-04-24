BeÅŸiktaÅŸ 3-2 Adanaspor maÃ§ Ã¶zeti ve golleri izle

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ, evine konuk ettiÄŸi Adanaspor'u 3-2'lik skorla maÄŸlup etti

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda evinde Adanaspor'u 3-2 yenerek ÅŸampiyonluk mücadelesinde büyük bir avantaj yakaladÄ±. Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Çaykur Rizespor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmasÄ±yla puan farkÄ±nÄ± 7'e çÄ±karma hedefiyle Adanaspor'u konuk eden lider siyah-beyazlÄ± ekip, zorlandÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanmasÄ±nÄ± bildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptÄ±ÄŸÄ± ve uzatmalara giden karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Adanaspor karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan siyah-beyazlÄ± ekipte oyuncularÄ±n yorgun olduÄŸu gözlendi. BeÅŸiktaÅŸ, iki kez öne geçmesine raÄŸmen rakibin beraberliÄŸi saÄŸlamasÄ±nÄ± önleyemedi. Siyah-beyazlÄ± ekip, 80. dakikada Tosic'in golüyle karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-2 kazandÄ±.

Bu sonuçla puanÄ±nÄ± 64'e çÄ±karan BeÅŸiktaÅŸ, 57 puanda bulunan Medipol BaÅŸakÅŸehir ile aradaki farkÄ± 7'ye çÄ±kardÄ±. Siyah-beyazlÄ± ekip, 29. haftada 30 Nisan Pazar günü Medipol BaÅŸakÅŸehir ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.

Üst üste 3. galibiyet

BeÅŸiktaÅŸ, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldÄ±.Deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± 3 karÅŸÄ±laÅŸmada 9 puan topladÄ±. GençlerbirliÄŸi'ni evinde 3-0 yenen ve Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 maÄŸlup eden BeÅŸiktaÅŸ, Adanaspor'a da sahasÄ±nda 3-2 üstünlük saÄŸladÄ±.

Aboubakar'dan 8. lig golü

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilk golünü kaydeden Vincent Aboubakar, ligdeki 8. golüne ulaÅŸtÄ±.

Talisca'dan gollere devam Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n son maçlardaki formda ismi Anderson Talisca, gol serisini Adanaspor karÅŸÄ±sÄ±nda da sürdürdü.Ligde 10. gole ulaÅŸan Anderson Talisca, kupada bir ve Avrupa'da 3 olmak üzere siyah-beyazlÄ± formayla 14 gole eriÅŸti.

Hutchinson'Ä±n yerine Quaresma

MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n 1-1 berabere bitmesinin ardÄ±ndan siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktörü Åženol GüneÅŸ, ikinci yarÄ±ya dönük ilk hamlesini Atiba Hutchinson'Ä±n yerine Ricardo Quaresma'yÄ± alarak yaptÄ±.BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n en istikrarlÄ± futbolcusu olarak dikkati çeken ve sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Hutchinson, kart görmeyerek Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda oynama fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±.

Tosic'in ilk golü

TakÄ±mÄ±nÄ± 3. kez öne geçiren golü atan Dusko Tosic, siyah-beyazlÄ± formayla bir ilki yaÅŸadÄ±.GençlerbirliÄŸi formasÄ±yla iki kez gol sevinci yaÅŸayan ve geçen sezon siyah-beyazlÄ± takÄ±ma transfer olan Tosic, 2 sezonluk BeÅŸiktaÅŸ kariyerinde ilk kez gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi.

TaraftarlarÄ±n büyük sevinci

Siyah-beyazlÄ± taraftarlar, galibiyeti büyük bir sevinçle kutladÄ±.ÅžampiyonluÄŸa biraz daha yaklaÅŸan oyuncularÄ±nÄ± tribüne çaÄŸÄ±ran taraftarlar, teknik direktör Åženol GüneÅŸ'e de sevgi gösterisinde bulundu.Taraftarlar ayrÄ±ca Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a tezahüratlarla göndermede bulundu.