YÃ¼rekleri aÄŸza getiren Arjantinli yÄ±ldÄ±z 2 gol attÄ±

Real Madrid Barcelona maÃ§Ä±nda yere dÃ¼ÅŸerek dudaÄŸÄ± patlayan Messi, aÄŸzÄ±ndaki pamuÄŸa aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden 2 isabetli topu kaleyle buluÅŸturdu

El Clasico'da dün gece 2 gol atarak Real Madrid'i yÄ±kan Lionel Messi, bir pozisyonda futbolseverlerin yüreÄŸini aÄŸzÄ±na getirdi.Ä°lk yarÄ±da Real Madrid'in sol beki Marcelo'dan dirsek yiyen Arjantinli yÄ±ldÄ±z yerde kaldÄ±. DudaÄŸÄ± patlayan ve suratÄ± kanlar içinde kalan Messi'ye sahada ilk müdahale yapÄ±ldÄ±.Arjantinli yÄ±ldÄ±z oyuna aÄŸzÄ±nda sargÄ± beziyle devam etti.