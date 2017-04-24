Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 22:43

Gaziantepsporlu futbolcunun intiharÄ±nÄ±n ardÄ±ndan o kulÃ¼pten mesaj geldi

barcelona

DÃ¼n akÅŸam Gaziantepspor'da oynayan futbolcu Rajtoral'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Barcelona'dan baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± geldi

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona, evinde ölü bulunan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "HayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini büyük bir üzüntüyle öÄŸrendiÄŸimiz Gaziantepspor futbolcusu Frantisek Rajtoral'Ä±n sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesine yer verildi. Merkez Åžahinbey ilçesine baÄŸlÄ± BeÅŸtepe Mahallesi'ndeki evinde dün ölü bulunan Rajtoral'Ä±n Adli TÄ±p Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde hazÄ±rlanan ilk rapora göre intihar ettiÄŸi belirlenmiÅŸti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Gareth Bale

101 milyon Euro'ya alÄ±nan futbolcu 17 kez sakatlandÄ±

Real Madrid'e 4 sene Ã¶nce transfer edilen Gareth Bale, 17. kez sakatlanarak bu sezonu yarÄ±sÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±

EskiÅŸehirspor- Sivasspor maÃ§Ä±

EskiÅŸehirli taraftarlar stadÄ± doldurdu O koreografi maÃ§a damga vurdu

EskiÅŸehirspor- Sivasspor maÃ§Ä±nda ev sahibi takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± ÅŸampiyonluk koreografisiyle maÃ§Ä±n ilgi odaÄŸÄ± oldu

BeÅŸiktaÅŸ Adanaspor

BeÅŸiktaÅŸ 3-2 Adanaspor maÃ§ Ã¶zeti ve golleri izle

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ, evine konuk ettiÄŸi Adanaspor'u 3-2'lik skorla maÄŸlup etti