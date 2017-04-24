Gaziantepsporlu futbolcunun intiharÄ±nÄ±n ardÄ±ndan o kulÃ¼pten mesaj geldi

DÃ¼n akÅŸam Gaziantepspor'da oynayan futbolcu Rajtoral'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Barcelona'dan baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± geldi

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona, evinde ölü bulunan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "HayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini büyük bir üzüntüyle öÄŸrendiÄŸimiz Gaziantepspor futbolcusu Frantisek Rajtoral'Ä±n sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesine yer verildi. Merkez Åžahinbey ilçesine baÄŸlÄ± BeÅŸtepe Mahallesi'ndeki evinde dün ölü bulunan Rajtoral'Ä±n Adli TÄ±p Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde hazÄ±rlanan ilk rapora göre intihar ettiÄŸi belirlenmiÅŸti.