Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 22:47

EskiÅŸehirli taraftarlar stadÄ± doldurdu O koreografi maÃ§a damga vurdu

EskiÅŸehirspor- Sivasspor maÃ§Ä±

EskiÅŸehirspor- Sivasspor maÃ§Ä±nda ev sahibi takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± ÅŸampiyonluk koreografisiyle maÃ§Ä±n ilgi odaÄŸÄ± oldu

TFF 1. Lig'in 29. haftasÄ±nda oynanan EskiÅŸehirspor-Sivasspor maçÄ±na, ev sahibi ekibin ÅŸampiyonluk koreografisi damga vurdu. Süper Lig ekiplerinin seyirci sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiÄŸi bu günlerde EskiÅŸehirsporlu taraftarlar takÄ±mlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmazken koreografide, TFF 1. Lig bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±ndan yola çÄ±kan takÄ±m otobüsü, Süper Lig bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na ilerledi. Öte yandan 4 gole sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.

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