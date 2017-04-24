Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 23:10

101 milyon Euro'ya alÄ±nan futbolcu 17 kez sakatlandÄ±

Gareth Bale

Real Madrid'e 4 sene Ã¶nce transfer edilen Gareth Bale, 17. kez sakatlanarak bu sezonu yarÄ±sÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±

Real Madrid'in yÄ±ldÄ±zÄ± Gareth Bale, Barcelona maçÄ±na 11'de baÅŸladÄ±ktan sonra sakatlanarak sahayÄ± terk etti. Diz kiriÅŸinden sakatlanan 27 yaÅŸÄ±ndaki Gareth Bale, 101 milyon Euro'ya Eylül 2013'te Real Madrid'e transfer olduktan sonra 17. sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ oldu. Bale, bu 17 sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2'sini saÄŸ 6'sÄ±nÄ± saÄŸ dizinden yaÅŸarken, diÄŸer sakatlÄ±kalarÄ± kalçasÄ±ndan, bileÄŸinden ve çekmelerden yaÅŸadÄ±.  Gareth Bale, bu sezon La Liga'da 19, Åžampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça çÄ±kabildi. Bale, bu sezon yalnÄ±zca 10 maçta 90 dakikayÄ± tamamlayabildi. Zinedine Zidane, Bale'in sakatlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak, "Çok üzgünüz, çünkü oynamayÄ± çok istiyordu fakat yine sakatlandÄ±. UmarÄ±m bu kez uzun süre sahalardan uzak kalmaz." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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