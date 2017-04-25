Ana Sayfa | SPOR 25/04/2017 11:25

FenerbahÃ§e Panathinaikos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e Panathinaikos maÃ§Ä±

FenerbahÃ§e bugÃ¼n Rus temsilci Panathinaikos ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Euroleague’de normal sezonu saha avantajÄ±nÄ± alamadan bitiren Fenerbahçe, deplasmanda hiç yenemediÄŸi, Obradovic’in eski takÄ±mÄ± Panathinaikos’la eÅŸleÅŸmiÅŸti. 20 bin üzerindeki taraftarla OAKA Arena’da büyük baskÄ± oluÅŸturan Yoncalar karÅŸÄ±sÄ±nda 1 maç almak bile büyük baÅŸarÄ± olacaktÄ± ancak Kanarya bununla da yetinmedi. Obradovic ve askerleri, Panathinaikos’u iki maçta da hezimete uÄŸratarak tarihi bir zaferle, çeyrek final serisinde 2-0 öne geçip Final-Four yolunda büyük bir adÄ±m attÄ±.  Ülker Spor Arena'da oynanacak maç, bugün saat 20.45'de baÅŸlayacak.  Maç Bein Sport 3'ten canlÄ± olarak ekranlara gelecek. 

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