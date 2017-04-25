Galatasaray yÃ¶netiminin tepki almasÄ±nÄ± kurtardÄ±

FenerbahÃ§e ile oynadÄ±klarÄ± derbide Galatasaray'Ä±n yÃ¶neticiler tarafÄ±ndan yenilmesinin Ã§ok fazla gÃ¼ndeme gelmemesinin sebebinin Volkan Demirel olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Fenerbahçe yenilerek kötü gidiÅŸata "dur" diyemeyen ve Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lma iddiasÄ±nÄ± bile zora sokan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un koltuÄŸu sallantÄ±ya girerken, ÅŸimdiden gönderilmesi konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±. Maçtan sonra kendi aralarÄ±nda deÄŸerlendirme yapan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± idareciler, tüm eleÅŸtirilere raÄŸmen, "Fatih Terim veya Lucescu gibi kimsenin itiraz etmeyeceÄŸi bir isim gelecekse gelsin, yoksa yeni bir maceraya gerek yok. Tudor'la devam edelim" dedikleri ortaya çÄ±ktÄ±.Üstelik Galatasaray'Ä±n iyi oynamadÄ±ÄŸÄ±, Fenerbahçe'nin oynamalarÄ±na izin verdiÄŸini dile getiren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, "DoÄŸru dürüst pozisyonuz bile yok. Bu futbol kimseyi yanÄ±ltmasÄ±n. Riekerink dönemindeki kronik sorunlar da böyleydi" derken, en ilginç tespit de Volkan Demirel konusunda oldu. GalatasaraylÄ± yöneticiler, "TaraftarÄ±n gündemi Volkan Demirel'di. Yoksa maç sonunda daha farklÄ± tepkiler olabilirdi! O bizi kurtardÄ±" ifadesini kullandÄ±lar. Volkan Demirel, derbide sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n hedef tahtasÄ±ndaydÄ±. (Skorer)