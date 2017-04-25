Ana Sayfa | SPOR 25/04/2017 13:24

Efsane stadyumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yeni sezonda olacak

atletico madrid

Atletico Madrid'in yeni stadÄ± Haziran ayÄ±nda bitecek. Ekip yeni sezonda maÃ§larÄ±nÄ± yeni statlarÄ±nda oynayacak

Ä°spanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in yeni stadÄ± Wanda Metropolitano'da sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. Atletico Madrid'in yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. MaçlarÄ±nÄ± 1966'dan bu yana efsane baÅŸkanÄ± Vicente Calderon'un adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan stadyumda oynayan Madrid ekibi, Eylül ayÄ±nda yeni evine geçecek. Wanda Metropolitano, 68 bin kapasiteli olacak. Dünya üzerinde ilk defa tamamen Led Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± stadyumun, 30 Haziran'da bitmesi planlansa da stadÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yeni sezonda yapÄ±lacak.

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