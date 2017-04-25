Fatih Terim aÃ§Ä±kladÄ± Kadroya bakÄ±n hangi futbolcuyu almayacak

Milli TakÄ±m direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, FenerbahÃ§eli kaleci Volkan Demirel'i kadroya almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Fenerbahçeli Volkan Demirel 2016 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± elemele mücadelesinde Ä°stanbul'da oynanan Kazakistan maçÄ± öncesinde, Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir taraftarÄ±n küfürlü tacizine maruz kalmÄ±ÅŸ ve eldivenlerini fÄ±rlatÄ±p stadÄ± terk etmiÅŸti. Ä°ÅŸte o maçtan bugüne kadar geçen süre içinde Volkan Demirel'e yaptÄ±ÄŸÄ± bu disiplinsiz davranÄ±ÅŸÄ±ndan ötürü milli takÄ±m kapÄ±larÄ± kapanmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "AÄŸzÄ± ile kuÅŸ tutsa" Fenerbahçe'nin file bekçisini milli takÄ±ma çaÄŸÄ±rmadÄ±.Terim'in bugüne kadar çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kulüpler ve milli takÄ±mda disiplini ön planda tutmasÄ± Volkan Babacan'Ä± milli takÄ±ma çaÄŸÄ±rmama yönünde etkili olacak en büyük faktör. BaÅŸakÅŸehir'in file bekçisi eÄŸer çaÄŸrÄ±lmazsa Kosova maçÄ± için öne çÄ±kan iki aday kaleci ise Trabzonsporlu Onur KÄ±vrak ile Bursasporlu Harun Tekin.

(Vatan)