Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e kupa maÃ§Ä± ne zaman ve hangi kanalda baÅŸlayacak

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde Medipol BaÅŸakÅŸehir takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e'yi sahasÄ±nda konuk edecek

Medipol BaÅŸakÅŸehir Fenerbahçe Türkiye KupasÄ± maçÄ± 26 Nisan ÇarÅŸamba günü saat 20:45'te baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

BaÅŸakÅŸehirli futbolcular tedbirli olarak PFDK’ya sevkedildi.. Emre BelözoÄŸlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve YalçÄ±n Ayhan kupa maçÄ±nda Fenerbahçe’ye karÅŸÄ± oynayamayacaklar

Bu oyuncular cezalarÄ±n oranÄ±na göre büyük ihtimalle lider BeÅŸiktaÅŸ ile hafta sonu lig maçÄ±nda da forma giyemeyecekler. Ç.Rizespor maçÄ± sonrasÄ±nda habercilere saldÄ±ran Medipol BaÅŸakÅŸehirli futbolcularÄ±n dosyasÄ± Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildi.

PFDK’ya -tedbirli- olarak gönderilen Emre BelözoÄŸlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve YalçÄ±n Ayhan kupa maçÄ±nda Fenerbahçe’ye karÅŸÄ± oynayamayacaklar. Türkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan M.BaÅŸakÅŸehir 26 Nisan çarÅŸamba günü oynanacak olan maça bu oyuncularÄ±ndan yoksun çÄ±kacak.