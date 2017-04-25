Galatasaray ve FenerbahÃ§e'ye PFDK ÅŸoku

GeÃ§tiÄŸimiz Pazar gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan her iki takÄ±m da PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaÅŸanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayÄ± iki takÄ±m da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'in 28. haftasÄ±nÄ±n geride kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PFDK sevkleri de açÄ±klandÄ±. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sevklere iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - OsmanlÄ±spor FK Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyleFutbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

OsmanlÄ±spor Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - OsmanlÄ±spor Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/2. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Antalyaspor Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Trabzonspor Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Kayserispor Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan GençlerbirliÄŸi - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile YayÄ±n TalimatÄ±'nÄ±n 13/5 maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Bursaspor Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik Spor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki"saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Galatasaray Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca, "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca ve "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile YayÄ±n TalimatÄ±'nÄ±n 12/3. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir."