Federasyon resmen baÅŸvurdu Sporcular ringe baÅŸÃ¶rtÃ¼yle Ã§Ä±kabilecek mi

TÃ¼rkiye Boks Federasyonu kadÄ±n boksÃ§ularÄ±n ringlere baÅŸÃ¶rtÃ¼ ile Ã§Ä±kabilmeleri iÃ§in DÃ¼nya Boks BirliÄŸi'ne baÅŸvuruda bulunulduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Türkiye Boks Federasyonu BaÅŸkanÄ± Eyüp Gözgeç, bu yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nda Dünya Boks BirliÄŸi'ne (AIBA) sporcularÄ±n baÅŸörtüsü ile ringe çÄ±kabilmeleri için baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± belirterek, "ABD'nin Minnesota eyaletinde bu yönde verilen karar umarÄ±m AIBA için de örnek teÅŸkil eder" dedi.BaÅŸkan Gözgeç, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD'nin Minnesota eyaletinde yaÅŸayan baÅŸörtülü sporcu Amaiya Zafar'Ä±n baÅŸvurusunun kabulünün bu konuda bir dönüm noktasÄ± olabileceÄŸine iÅŸaret etti.

"UYGULAMADA SORUN YOK"

Türkiye'de ringe çÄ±kan baÅŸörtülü sporcularÄ±n herhangi bir sorun yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen BaÅŸkan Gözgeç, "Maç esnasÄ±nda sporcularÄ±n kafasÄ±nda kask var. O nedenle baÅŸörtüsü sorun deÄŸil. Ancak uluslararasÄ± kurallar gereÄŸi müsabaka sÄ±rasÄ±nda kollarÄ±n ve bacaklarÄ±n açÄ±k olmasÄ± gerekli. AyrÄ±ca, maç sonucunun ilanÄ±nda ve seremonide de sporcularÄ±n baÅŸÄ±nda herhangi bir ÅŸey olmasÄ± söz konusu deÄŸil." dedi.

"AIBA AKIL VE VÄ°CDANDAN YANA KARAR VERMELÄ°"

Ulusal organizasyonlarda bu kuralÄ± mümkün olduÄŸunca esnettiklerine dikkati çeken BaÅŸkan Gözgeç, ÅŸöyle devam etti:"Åžubat ayÄ±nda bu konuda AIBA'ya baÅŸvuruda bulunduk ve ülkemizdeki sporcularÄ±n baÅŸörtüsü ile ringe çÄ±kmakla kalmayÄ±p, maç sonu ve ödül töreninde de baÅŸlarÄ±nÄ±n örtülü kalabilmesi için giriÅŸimde bulunduk. AIBA bu konuyu görüÅŸüp bize yanÄ±t vereceÄŸini bildirdi. ABD'de alÄ±nan serbestlik kararÄ± bizim baÅŸvurumuz için de emsal teÅŸkil edebilir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaÄŸÄ±z. AIBA'ya baÄŸlÄ± olan çok sayÄ±da Müslüman ülke var. 21. yüzyÄ±lda insanlarÄ±n inançlarÄ± gereÄŸi yerine getirdiÄŸi ÅŸeylerin kÄ±sÄ±tlama aracÄ± olarak kullanÄ±lmasÄ± kabul edilemez. UmarÄ±m AIBA bu konuda akÄ±l ve vicdandan yana bir karar verecektir."