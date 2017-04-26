Ana Sayfa | SPOR 26/04/2017 10:28

Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä±

TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n yarÄ± finalinde Medipol BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Türkiye KupasÄ± YarÄ± Final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'in sahasÄ±nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, final için avantajÄ± elde etmeye çabalayacak. BaÅŸakÅŸehirli futbolcular tedbirli olarak PFDK’ya sevkedildi. Emre BelözoÄŸlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve YalçÄ±n Ayhan kupa maçÄ±nda Fenerbahçe’ye karÅŸÄ± oynayamayacaklarBu oyuncular cezalarÄ±n oranÄ±na göre büyük ihtimalle lider BeÅŸiktaÅŸ ile hafta sonu lig maçÄ±nda da forma giyemeyecekler. Ç.Rizespor maçÄ± sonrasÄ±nda habercilere saldÄ±ran Medipol BaÅŸakÅŸehirli futbolcularÄ±n dosyasÄ± Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildi. Medipol BaÅŸakÅŸehir Fenerbahçe Türkiye KupasÄ± maçÄ± bugün saat 20:45'te baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

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