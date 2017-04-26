Gazetecilere saldÄ±ran futbolcularÄ±n aldÄ±klarÄ± ceza belli oldu

PFDK, Rizespor - BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda gazetecilere saldÄ±ran futbolculara verdiÄŸi cezalarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Rizespor maçÄ± sonrasÄ±nda gazetecilere saldÄ±ran BaÅŸakÅŸehirli Volkan Babacan'a 1, YalçÄ±n Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç men cezasÄ± verdi.
YapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:
1- MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Sporcusu EMRE BELÖZOÄžLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RÄ°ZESPOR A.Åž. - MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±nda, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,
VOLKAN BABACAN'A 1 MAÇ
AnÄ±lan müsabakada MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'Ä±n, basÄ±n mensubuna yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oyçokluÄŸu)
UFUK CEYLAN'A 5 MAÇ
AnÄ±lan müsabakada MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Sporcusu UFUK CEYLAN'Ä±n, basÄ±n mensubuna yönelik saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle takdiren 5 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,
YALÇIN AYHAN'A 5 MAÇ
AnÄ±lan müsabakada MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'Ä±n, basÄ±n mensubuna yönelik saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle takdiren 5 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir.