Ana Sayfa | SPOR 26/04/2017 14:11

Tottenham'Ä±n yeni mabedi yÃ¼kseliyor

TOTTENHAM

Tottenham yÃ¶netimi yeni stadÄ±nÄ±n inÅŸaat aÅŸamasÄ±nÄ± resmi sitesinden paylaÅŸtÄ±

Premier Lig'in Londra temsilcisi Tottenham 2018-2019 sezonu itibari ile maçlarÄ±nÄ± yeni stadÄ±nda oynamayÄ± hedefliyor.Ä°nÅŸaat ilerledikten sonra iç saha maçlarÄ±nÄ± Ä°ngilizlerin ünlü Wembley Stadyumu'nda oynamayÄ± planlayan Tottenham özellikle bu sezon Mauricio Pochettino yönetiminde gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performans ile dikkat çekti. Tottenham, lider Chelsea'nin 7 puan gerisinde 2. sÄ±rada bulunuyor. Bu sezon ÅŸimdiye kadar 32 maçta yedikleri 22 golle Premier Lig'in en az gol yiyen ekibi konumunda.

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