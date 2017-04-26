Galatasaray Ã¶n libero iÃ§in Lucas Leiva ile temasa geÃ§ti

Galatasaray yÃ¶netimi yeni sezonda Ã¶n libero transferleri yapma kararÄ± alÄ±rken, Lucas Leiva ile temasa geÃ§ildiÄŸini de duyurdu

Büyük umutlarla alÄ±nan Nigel de Jong ve Tolga CiÄŸerci'de hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan Galatasaray yeni sezon öncesi ön libero transferine fazlasÄ±yla önem veriyor. Yönetim, sezon baÅŸÄ±nda uzun süre görüÅŸmesine raÄŸmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti. Üstelik sezon baÅŸÄ±nda Liverpool'a 3.5 milyon Euro ödemeyi kabul eden Galatasaray ÅŸimdi bu transferi bitirirse kasasÄ±ndan bonservis için herhangi bir ücret çÄ±karmayacak.Çünkü 30 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n sözleÅŸmesi sezon bitimi sona erecek. Bu nedenle Leiva'nÄ±n transferinde mutlaka mutlu sona ulaÅŸmak isteyen SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, hem tecrübeli futbolcu hem de menajeriyle temasa geçti. AlÄ±nan bilgilere göre yönetim yapÄ±lan ilk görüÅŸmede Lucas Leiva'ya 3 yÄ±l için 7.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Fakat SambacÄ±'nÄ±n bonservisi elinde olacaÄŸÄ± için yaklaÅŸÄ±k 10 milyon Euro istediÄŸi gelen bilgiler arasÄ±nda. Galatasaray yönetimi önümüzdeki gün yapacaÄŸÄ± görüÅŸmelerde, aradaki bu pürüzü ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor.