Trabzonspor'un yeni stadÄ±nda ne elektrik ne de doÄŸalgaz var

Trabzonspor'un yeni aÃ§Ä±lan stadyumu BakanlÄ±k tarafÄ±ndan Ã¶denek Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± elektrik ve doÄŸalgaz kesintisi yaÅŸÄ±yor

18 AralÄ±k 2016'da açÄ±lan stada kiracÄ± olarak geçen bordo mavililer aradan 5 ay geçmesine raÄŸmen Gençlik Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n stada ödenek çÄ±karamamasÄ± sebebi ile büyük sorunlar yaÅŸamaya devam ediyor. Ä°lk olarak 150-200 bin TL seviyelerindeki doÄŸalgaz faturalarÄ±nÄ±n ödenmemesinin ardÄ±ndan stadÄ±n doÄŸalgazÄ± tamamen kesildi.DoÄŸalgaz krizi tazeliÄŸini korurken stada bir darbe de AKSA'dan geldi. StadÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan itibaren ödenmeyen 5 aylÄ±k elektrik faturasÄ± stadÄ±n elektriÄŸinin kesilmesine sebep oldu. YaklaÅŸÄ±k 1 milyon 400 bin TL'lik bir borcun olduÄŸu öÄŸrenilirken stadyumun iÅŸlevsiz hale geldiÄŸi öÄŸrenildi.