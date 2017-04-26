Mehmet Ekici FenerbahÃ§eli taraftarlara seslendi Bomba gibi dÃ¶neceÄŸim

Trabzonspor ile gerginlik yaÅŸadÄ±ktan sonra FenerbahÃ§e ile transfer iÅŸlemlerini tamamlayan Mehmet Ekici gelecek sezon iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±

Mehmet Ekici, Fenerbahçe için artÄ±k gün sayÄ±yor. SarÄ±-lacivertli kulüp, transferi resmen açÄ±klamadÄ± ama Ekici yeni sezonda kesin olarak çubuklu formayÄ± giyecek. SarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n, "AylardÄ±r ayaÄŸÄ±na top deÄŸmiyor. Bu durum sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmayacak mÄ±?" diye sorduÄŸu Mehmet'in, "Hiç sorun deÄŸil. Çünkü çok özel bir programla çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± yürütüyorum. Bomba gibi döneceÄŸim. Kendimi futbol hayatÄ±mda hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar iyi hissediyorum" yanÄ±tÄ± verdiÄŸi öÄŸrenildi. Mehmet Ekici, BeÅŸiktaÅŸ'a gitmediÄŸi için Trabzonspor tarafÄ±ndan sezon sonuna kadar kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Kaynak: Fotomaç)