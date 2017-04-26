Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam FenerbahÃ§e ve Medipol BaÅŸakÅŸehir takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Fenerbahçe arasÄ±nda bu akÅŸam heyecan dolu karÅŸÄ±laÅŸma ekranlarda olacak. Dev maç saat 20:45'te baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

Van Persie ve Volkan Demirel cezalÄ±

Fenerbahçeli futbolcular Robin van Persie ve Volkan Demirel, sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± durumuna düÅŸtü. Bu sezon 4. sarÄ± kartlarÄ±nÄ± gören iki isim, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçÄ±nda forma giyemeyecek.