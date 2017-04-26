Ana Sayfa | SPOR 26/04/2017 19:11

Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam FenerbahÃ§e ve Medipol BaÅŸakÅŸehir takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Fenerbahçe arasÄ±nda bu akÅŸam heyecan dolu karÅŸÄ±laÅŸma ekranlarda olacak. Dev maç saat 20:45'te baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

Van Persie ve Volkan Demirel cezalÄ±                   

Fenerbahçeli futbolcular Robin van Persie ve Volkan Demirel, sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± durumuna düÅŸtü. Bu sezon 4. sarÄ± kartlarÄ±nÄ± gören iki isim, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçÄ±nda forma giyemeyecek.                 

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StadÄ± arÄ±lar bastÄ± BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä± iptal edilecek mi

Bu akÅŸam BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi Fatih Terim StadÄ±'nÄ±arÄ±lar bastÄ±

trabzonspor

Trabzonspor'un yeni stadÄ±nda ne elektrik ne de doÄŸalgaz var

Trabzonspor'un yeni aÃ§Ä±lan stadyumu BakanlÄ±k tarafÄ±ndan Ã¶denek Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± elektrik ve doÄŸalgaz kesintisi yaÅŸÄ±yor

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Mehmet Ekici FenerbahÃ§eli taraftarlara seslendi Bomba gibi dÃ¶neceÄŸim

Trabzonspor ile gerginlik yaÅŸadÄ±ktan sonra FenerbahÃ§e ile transfer iÅŸlemlerini tamamlayan Mehmet Ekici gelecek sezon iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±