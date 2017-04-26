StadÄ± arÄ±lar bastÄ± BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä± iptal edilecek mi

Bu akÅŸam BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi Fatih Terim StadÄ±'nÄ±arÄ±lar bastÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanacak Türkiye KupasÄ± maçÄ± öncesi stadÄ± arÄ±lar bastÄ±. YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun kameralarÄ±na yansÄ±yan görüntü herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±rken arÄ±larÄ±n maç esnasÄ±nda tehlike yaratÄ±p yaratmayacaÄŸÄ± merak konusu oldu.Türkiye KupasÄ±'nda Fatih Terim StadÄ±'nda bu akÅŸam saat 20:45'de BaÅŸakÅŸehir ile Fenerbahçe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± oynanacak.

Bu önemli maç öncesinde ilginç bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. ArÄ±lar stadÄ± bastÄ±. Bu görüntüler yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun kameralarÄ±na korkunç bir ÅŸekilde yansÄ±dÄ±.