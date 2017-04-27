Kupa mÃ¼cadelesinde finalist KadÄ±kÃ¶y'de belli olacak

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam oynanan kupa mÃ¼cadelesi her iki takÄ±mÄ±n eÅŸitliÄŸiyle sona erdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk oldu. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 90 dakikasÄ± 2-2 lik sporla tamamlandÄ±.

Ä°lk yarÄ±

7. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir öne geçti. Mustafa Pektemek'in indirdiÄŸi topu orta sahada alan Adebayor, Fenerbahçe ceza sahasÄ±na kadar gidip ÅŸutunu attÄ±, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Ceza sahasÄ± içinde sol köÅŸede topu kontrol eden Cengiz Ünder, ayaÄŸÄ±nÄ±n içiyle yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla uzak köÅŸeden meÅŸin yuvarlÄ±ÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-0.

11. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir farkÄ± ikiye yükseltti. HÄ±zlÄ± geliÅŸen ev sahibi takÄ±mÄ±n ataÄŸÄ±nda Edin Visca saÄŸ kanattan yerden ortasÄ±nÄ± yaptÄ±, ceza sahasÄ± içine koÅŸan Cengiz'in yakÄ±n mesafeden yerden sert ÅŸutunda top aÄŸlara gitti: 2-0.

12. dakikada Fenerbahçe farkÄ± 1'e indirdi. Lens'in saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada kaleci Faruk'un yumrukladÄ±ÄŸÄ± top kÄ±sa düÅŸtü. Ceza sahasÄ± içinde saÄŸ çaprazda topu önünde bulan Ozan Tufan'Ä±n ÅŸutunda Attamah'a da çarpan meÅŸin yuvarlak filelere buluÅŸtu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarÄ±sÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 2-1 üstünlüÄŸü ile sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±

61. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. SaÄŸ kanatta son çizgiye inen Åžener ÖzbayraklÄ± ceza sahasÄ± içine ortasÄ±nÄ± yaptÄ±, altÄ± pas çizgisinin hemen önünde Van Persie kafa ile topu aÄŸlara gönderdi: 2-2.

88. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir 3. gol ÅŸansÄ±nÄ± kullanamadÄ±. Edin Visca'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± ÅŸutta kaleci Volkan Demirel'den seken topa yakÄ±n mesafeden Caicara vurdu, bu top da kaleci Volkan'dan geri döndü.

90+1. dakikada ev sahibi takÄ±m bir kez daha gole yaklaÅŸtÄ±. Cengiz'in saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± orta savunmadan sekti, Edin Visca'nÄ±n önünde kaldÄ±. Visca'nÄ±n ceza sahasÄ± içinde saÄŸ çaprazdan attÄ±ÄŸÄ± sert ÅŸut, direÄŸin dibinden auta çÄ±ktÄ±.

Mücadele 2-2'lik eÅŸitlikle sona erdi.