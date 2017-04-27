Ana Sayfa | SPOR 27/04/2017 09:44

Manchester City Manchester United maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Manchester City Manchester United

Ä°ngiltere Premier Lig'de bu akÅŸam Manchester City ve Manchester United takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Manchester City Manchester United maçÄ± bu akÅŸam saat 22:00'da baÅŸlayacak. Mücadele S Sport (Digiturk 87, D Smart 78, Turkcell TV+ 77) kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Manchester United Premier Lig'de 23 maçtÄ±r yenilmiyor; bir sezonda yakaladÄ±klarÄ± en uzun yenilmezlik serisi ise 2010/11 sezonundaki 24 maçlÄ±k seri. Premier Lig tarihinde Wayne Rooney'den daha fazla maçta gol atmÄ±ÅŸ olan tek isim Alan Shearer. Manchester City bu sezon Premier Lig'de evinde oynadÄ±ÄŸÄ± 15 maçta bir kez yenildi ancak onlardan daha fazla evinde berabere kalan tek takÄ±m Manchester United. Jose Mourinho, Pep Guardiola ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi 18 maçta dört galibiyet alabildi.

Aguero Manchester City formasÄ±yla Manchester United'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± 10 resmi maçta sekiz gol attÄ±. Wayne Rooney Manchester derbilerinde 11 gol attÄ±; derbi tarihinde en fazla golü bulunan isim. Bu maçÄ± City kazanÄ±rsa Pep Guardiola Premier Lig'deki ilk sezonunda Manchester United'Ä± iki kez devirmeyi baÅŸaran dördüncü teknik direktör olacak; John Bentley, Sven-Göran Eriksson ve Manuel Pellegrini.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Galatasaray FenerbahÃ§e

Derbinin faturasÄ± Galatasaray'a aÄŸÄ±r oldu

GeÃ§tiÄŸimiz Pazar gÃ¼nÃ¼ FenerbahÃ§e ile sahasÄ±nda mÃ¼cadele eden Galatasaray'a, maÃ§ sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 1 maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± verildi

Borussia Dortmund

GenÃ§ yÄ±ldÄ±z Dembele muhabire verdiÄŸi cevapla alay konusu oldu

Borussia Dortmund'ta oynayan Dembele, muhabirin sorduÄŸu soruya karÅŸÄ± verdiÄŸi cevap sosyal medyada herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

Beykan ÅžimÅŸek

Beykan ÅžimÅŸek FenerbahÃ§e yÃ¶netiminden ÅŸans istiyor

FenerbahÃ§e, KarabÃ¼k, Adana Demir, Sivas ve AltÄ±nordu'da oynayan futbolcu Beykan ÅžimÅŸek sarÄ±- lacivertli takÄ±ma geri dÃ¶nmek istiyor