Manchester City Manchester United maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ä°ngiltere Premier Lig'de bu akÅŸam Manchester City ve Manchester United takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Manchester City Manchester United maçÄ± bu akÅŸam saat 22:00'da baÅŸlayacak. Mücadele S Sport (Digiturk 87, D Smart 78, Turkcell TV+ 77) kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Manchester United Premier Lig'de 23 maçtÄ±r yenilmiyor; bir sezonda yakaladÄ±klarÄ± en uzun yenilmezlik serisi ise 2010/11 sezonundaki 24 maçlÄ±k seri. Premier Lig tarihinde Wayne Rooney'den daha fazla maçta gol atmÄ±ÅŸ olan tek isim Alan Shearer. Manchester City bu sezon Premier Lig'de evinde oynadÄ±ÄŸÄ± 15 maçta bir kez yenildi ancak onlardan daha fazla evinde berabere kalan tek takÄ±m Manchester United. Jose Mourinho, Pep Guardiola ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi 18 maçta dört galibiyet alabildi.

Aguero Manchester City formasÄ±yla Manchester United'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± 10 resmi maçta sekiz gol attÄ±. Wayne Rooney Manchester derbilerinde 11 gol attÄ±; derbi tarihinde en fazla golü bulunan isim. Bu maçÄ± City kazanÄ±rsa Pep Guardiola Premier Lig'deki ilk sezonunda Manchester United'Ä± iki kez devirmeyi baÅŸaran dördüncü teknik direktör olacak; John Bentley, Sven-Göran Eriksson ve Manuel Pellegrini.