KasÄ±mpaÅŸa Atiker Konyaspor kupa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde KasÄ±mpaÅŸa bu akÅŸam sahasÄ±nda Atiker Konyaspor'u konuk edecek
KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanacak ve saat 20.45'te baÅŸlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸma A Spor kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak
Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda bu sezon ligde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüÄŸü bulunuyor. KasÄ±mpaÅŸa, ligin 10. haftasÄ±nda Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, Ä°stanbul'da 27. haftada oynanan karÅŸÄ±laÅŸma 1-1 berabere sona erdi. KasÄ±mpaÅŸa'da, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde sakatlÄ±ÄŸÄ± devam eden Tunay Torun dÄ±ÅŸÄ±nda eksik oyuncu bulunmuyor.