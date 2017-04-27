Ana Sayfa | SPOR 27/04/2017 09:46

KasÄ±mpaÅŸa Atiker Konyaspor kupa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

KasÄ±mpaÅŸa Atiker Konyaspor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde KasÄ±mpaÅŸa bu akÅŸam sahasÄ±nda Atiker Konyaspor'u konuk edecek

KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanacak ve saat 20.45'te baÅŸlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸma A Spor kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak      

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda bu sezon ligde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüÄŸü bulunuyor. KasÄ±mpaÅŸa, ligin 10. haftasÄ±nda Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, Ä°stanbul'da 27. haftada oynanan karÅŸÄ±laÅŸma 1-1 berabere sona erdi. KasÄ±mpaÅŸa'da, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde sakatlÄ±ÄŸÄ± devam eden Tunay Torun dÄ±ÅŸÄ±nda eksik oyuncu bulunmuyor. 

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