Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. hafta maÃ§ programÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 28 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanÄ±n perdesi yarÄ±n oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla açÄ±lacak.
Kalyon Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de baÅŸlayacak.
Süper Lig'de 29. haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:
YarÄ±n:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-GençlerbirliÄŸi (Medical Park Arena)
30 Nisan Pazar:
13.00 KasÄ±mpaÅŸa-Akhisar Belediyespor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
1 MayÄ±s Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)
20.00 OsmanlÄ±spor-Atiker Konyaspor (OsmanlÄ±)