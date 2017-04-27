Ana Sayfa | SPOR 27/04/2017 09:48

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. hafta maÃ§ programÄ±

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Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 28 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanÄ±n perdesi yarÄ±n oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla açÄ±lacak.

Kalyon Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de baÅŸlayacak.

Süper Lig'de 29. haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:

YarÄ±n:

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Trabzonspor-GençlerbirliÄŸi (Medical Park Arena)

30 Nisan Pazar:

13.00 KasÄ±mpaÅŸa-Akhisar Belediyespor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

1 MayÄ±s Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)

20.00 OsmanlÄ±spor-Atiker Konyaspor (OsmanlÄ±)     

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