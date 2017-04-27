Ana Sayfa | SPOR 27/04/2017 11:30

Yok artÄ±k dedirtti Kalecinin golÃ¼ futbol tarihine yazÄ±ldÄ±

Matias Dituro

Bolivar-San Jose karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda kaleci Matias Dituro, kaleden kaleye gol attÄ±

Bolivya Ligi 12.hafta mücadelesinde Bolivar sahasÄ±nda San Jose ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bolivar maçÄ± 3-1 kazandÄ±. Maçta sahalarda ender görülen bir olay oldu, Bolivar kalecisi Matias Dituro kaleden kaleye gol attÄ±.San Jose kalecisi Carlos Emanuel Franco, maçÄ±n son saniyelerinde kalesini terk edip rakip kalede gol ararken Bolivar kalecisi 90.dakikada ceza sahasÄ±nda topu kontrol edip degajla topu rakip aÄŸlarla buluÅŸturdu. Maç 3-1 skorla bitti. Bolivar bu sonuçla puanÄ±nÄ± 28'e çÄ±kartÄ±rken San Jose 17 puanda kaldÄ±.

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