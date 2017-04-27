PFDK'dan Galatasaray'a bir maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ±

Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinin ardÄ±ndan PFDK, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±ma taraftarlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ bir maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde çÄ±kan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezasÄ± verdi. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 30. haftadaki KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±na taraftarÄ±ndan yoksun çÄ±kacak. Fenerbahçe'ye ise aynÄ± maçta yaÅŸananlardan ötürü toplamda 140 bin TL para cezasÄ± kesildi.Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde: "GALATASARAY A.Åž.'nin, 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Åž. - FENERBAHÇE A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarÄ±nca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 106,107,108 GÜNEY KALE ARKASI 119,120 bloklara giriÅŸ yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine, AynÄ± müsabakada GALATASARAY A.Åž.'nin taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 1 RESMÄ° MÜSABAKAYI KENDÄ° SAHASINDA SEYÄ°RCÄ°SÄ°Z OYNAMA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."