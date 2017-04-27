Ana Sayfa | SPOR 27/04/2017 18:52

Antrenmanda arkadaÅŸÄ±na Ã§arpan Ã¼nlÃ¼ futbolcu sakatlandÄ±

aboubakar

Medipol BaÅŸakÅŸehir- BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi antrenman yapan Aboubakar arkadaÅŸÄ±na Ã§arparak sakatlandÄ±

Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda deplasmanda en yakÄ±n rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ, mücadelenin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde bütün takÄ±mÄ± toplayan Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ, futbolcularla toplantÄ± yaptÄ±. IsÄ±nma hareketleri ile antrenmana baÅŸlayan siyah-beyazlÄ±lar, önce elle top çalÄ±ÅŸmasÄ± yaparken, sonra ayakla çalÄ±ÅŸtÄ±.

 

 

AntrenmanÄ±n diÄŸer bölümünde iki gruba ayrÄ±lan oyuncular tam sahada maç yaptÄ±. Ä°dmanÄ±n bitiminden sonra Talisca ile Quaresma serbest vuruÅŸ çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Antrenmanda hava topu mücadelesinde arkadaÅŸÄ± ile çarpÄ±ÅŸan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan idmana devam edemeyen Aboubakar'Ä±n durumu yapÄ±lacak kontrollerin ardÄ±ndan belli olacak.

 

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