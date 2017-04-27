Ana Sayfa | SPOR 27/04/2017 19:51

Beykan ÅžimÅŸek FenerbahÃ§e yÃ¶netiminden ÅŸans istiyor

Beykan ÅžimÅŸek

FenerbahÃ§e, KarabÃ¼k, Adana Demir, Sivas ve AltÄ±nordu'da oynayan futbolcu Beykan ÅžimÅŸek sarÄ±- lacivertli takÄ±ma geri dÃ¶nmek istiyor

Fenerbahçe'de bir türlü aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸansÄ± bulamadÄ±, Karabük'te, Adana Demir'de kiralÄ±k oynadÄ±, performansÄ±yla hep alkÄ±ÅŸlandÄ±. Sivas'ta ise gelecek vadeden bir yÄ±ldÄ±z adayÄ±yken iki kez kadro dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Devre arasÄ±nda gittiÄŸi AltÄ±nordu'da ise tehdit yüzünden futbolu bÄ±rakma noktasÄ±na geliyordu. Bonservisi Fenerbahçe'de olan, 'Hiçbir zaman sorunlu bir oyuncu olmadÄ±m' diyerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi anlatan Beykan ÅžimÅŸek, SarÄ±-Lacivertli kulüpten ÅŸans istiyor. ÅžimÅŸek ÅŸöyle konuÅŸtu: "Åžu an DereaÄŸzÄ±'nda idman yapÄ±yorum. Ä°lk önce hedefim Fenerbahçe'de kampa çaÄŸrÄ±lmak. Çünkü çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m takdirde kalÄ±p katkÄ± vereceÄŸime inancÄ±m tam. 'Yetenekli' denilip en az ÅŸans verilen isim benim Fenerbahçe'de. Yemin ediyorum Karavaev'den iyiyim. Ä°yi deÄŸilsem futbolu bÄ±rakÄ±rÄ±m. Ben her ÅŸeyden önce Fenerbahçeliyim."

 

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