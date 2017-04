Beykan ÅžimÅŸek FenerbahÃ§e yÃ¶netiminden ÅŸans istiyor

Fenerbahçe, Karabük, Adana Demir, Sivas ve Altınordu'da oynayan futbolcu Beykan Şimşek sarı- lacivertli takıma geri dönmek istiyor

Fenerbahçe'de bir türlü aradığı şansı bulamadı, Karabük'te, Adana Demir'de kiralık oynadı, performansıyla hep alkışlandı. Sivas'ta ise gelecek vadeden bir yıldız adayıyken iki kez kadro dışı kaldı. Devre arasında gittiği Altınordu'da ise tehdit yüzünden futbolu bırakma noktasına geliyordu. Bonservisi Fenerbahçe'de olan, 'Hiçbir zaman sorunlu bir oyuncu olmadım' diyerek yaşadığı her şeyi anlatan Beykan Şimşek, Sarı-Lacivertli kulüpten şans istiyor. Şimşek şöyle konuştu: "Şu an Dereağzı'nda idman yapıyorum. İlk önce hedefim Fenerbahçe'de kampa çağrılmak. Çünkü çağrıldığım takdirde kalıp katkı vereceğime inancım tam. 'Yetenekli' denilip en az şans verilen isim benim Fenerbahçe'de. Yemin ediyorum Karavaev'den iyiyim. İyi değilsem futbolu bırakırım. Ben her şeyden önce Fenerbahçeliyim."