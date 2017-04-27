GenÃ§ yÄ±ldÄ±z Dembele muhabire verdiÄŸi cevapla alay konusu oldu

Borussia Dortmund'ta oynayan Dembele, muhabirin sorduÄŸu soruya karÅŸÄ± verdiÄŸi cevap sosyal medyada herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

Borussia Dortmund'un genç yÄ±ldÄ±zÄ± Dembele, muhabirin "SaÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ± mÄ± iyi kullanÄ±yorsun yoksa sol ayaÄŸÄ±nÄ± mÄ±?" sorusuna ''SolaÄŸÄ±m ama saÄŸ ayaÄŸÄ±mla daha iyi ÅŸut çekiyorum'' diyince sosyal medyanÄ±n diline düÅŸtü. Dortmund'un 19 yaÅŸÄ±ndaki genç yÄ±ldÄ±zÄ±, Fransa'nÄ±n Rennes takÄ±mÄ±ndan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle sezon baÅŸÄ±nda transfer oldu. Dembele bu sezon 44 maçta 9 gol 20 asist yaparak tüm dünyanÄ±n dikkatini çekti.