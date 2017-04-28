Ana Sayfa | SPOR 28/04/2017 08:25

Derbide Ã§Ä±kan olaylar Galatasaray'a pahalÄ±ya patladÄ±

Galatasaray

23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ FenerbahÃ§e'yi sahasÄ±nda konuk eden Galatasaray'a maÃ§ sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle 1 maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±ndaki Fenerbahçe derbisinde, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezasÄ± verdi.TFF'nin internet sitesinde yer alan açÄ±klamaya göre kurul, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±ma 1 maç seyircisiz oynama cezasÄ± verirken, derbideki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bazÄ± tribünlerdeki taraftarlara bir sonraki iç saha maçÄ± için giriÅŸ yasaÄŸÄ± uyguladÄ±.

Fenerbahçe taraftarÄ±nÄ±n çirkin ve kötü tezahüratlarÄ± nedeniyle 110 bin, saha olaylarÄ± nedeniyle 30 bin, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun müsabakadan önce soyunma odasÄ±ndan görüntü almasÄ±nÄ±n saÄŸlanmamasÄ±ndan dolayÄ± ise 15 bin olmak üzere, toplam 155 bin lira para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Derbide misafir tribününde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarÄ±-lacivertli taraftarlara da bir sonraki deplasman müsabakasÄ±na giriÅŸ yasaÄŸÄ± verildi. 

 
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