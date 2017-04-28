Ana Sayfa | SPOR 28/04/2017 14:57

Anadolu Efes Olympiakos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Anadolu Efes Olympiakos maÃ§Ä±

Anadolu Efes ile Olympiakos THY Avrupa ligi play-off turu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin dördüncü maçÄ±nda bu akÅŸam Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u aÄŸÄ±rlayacak - Seride 2-1 üstünlüÄŸü bulunan Anadolu Efes, sahadan galip ayrÄ±lmasÄ± durumunda adÄ±nÄ± Dörtlü Final'e yazdÄ±racak. Abdi Ä°pekçi Spor Salonu'nun ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma, bu akÅŸam saat 21.15'te baÅŸlayacak. Parkedeki dev mücadele TRT Spor ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak

 
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