Gaziantepspor KarabÃ¼kspor maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Gaziantepspor Spor Toto SÃ¼per Lig'de KarabÃ¼kspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Gaziantepspor, bugün Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. Kalyon Arena’da oynanacak maç saat 20.00’de baÅŸlayacak. Defans oyuncusu Frantisek Rajtoral’Ä±n evinde ölü bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üzüntüye boÄŸulan Gaziantepspor, 35 puanlÄ± rakibini yenerek hem evindeki kazanamama kâbusunu sona erdirmek hem de alÄ±nacak galibiyeti Rajtoral’a hediye etmek istiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.