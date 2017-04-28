Ana Sayfa | SPOR 28/04/2017 15:03

Banvit Monaco maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Banvit Monaco maÃ§Ä±

Banvit, FIBA Åžampiyonlar Ligi Final Four karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda Monaco ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Ä°spanya’nÄ±n Tenerife ÅŸehrinde gerçekleÅŸecek olan FIBA Åžampiyonlar Ligi Final Four karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda ülkemizi temsil edecek olan Banvit, bu akÅŸam yarÄ± final maçÄ±nda Monaco ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Bu yÄ±l yeni formatÄ±yla düzenlenen FIBA Åžampiyonlar Liginde dörtlü finale kalan 4 takÄ±m kupa için mücadele edecekler. Fransa temsilcisi Monaco ile saat 19:00’da karÅŸÄ±laÅŸacak temsilcimizin mücadelesi A Spor’dan canlÄ± yayÄ±nlanacak. DiÄŸer yarÄ± final mücadelesi ise saat 22:00’da baÅŸlayacak. Ev sahibi Tenerife ile Venezia, pazar günü oynanacak finale çÄ±kmak için mücadele edecekler. 30 Nisan Pazar günü ise TSÄ° 18:15’te ilk gün kaybeden takÄ±mlar üçüncülük, saat 21:15’te ise ilk gün kazanan takÄ±mlar ÅŸampiyonluk için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. KarÅŸÄ±laÅŸmalar A Spor’dan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

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