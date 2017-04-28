Ana Sayfa | SPOR 28/04/2017 15:07

Mersin Ä°dmanyurdu EskiÅŸehirspor maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Mersin Ä°dmanyurdu EskiÅŸehirspor maÃ§Ä±

TFF 1. Lig heyecanlÄ± sÃ¼rerken dÃ¼ÅŸme potasÄ±nda olan Mersin Ä°dmanyurdu ile EskiÅŸehirspor bugÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Türkiye Birinci Lig'inde 30'uncu hafta mücadelesinde Mersin Ä°dmanyurdu ile EskiÅŸehirspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Ligde son haftalara girilirken düÅŸmemek için var gücüyle mücadele eden Mersin Ä°dmanyurdu, Süper Lig'e çÄ±kma yolundaki en güçlü ekiplerden EskiÅŸehirspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak. Bugün saat 18.00'da Mersin Arena'da oynanacak. Kritik maç TRT Avaz'dan canlÄ± yayÄ±nlanacak.

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