Ana Sayfa | SPOR 28/04/2017 20:03

Talisca hakkÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ± yÄ±kan haber

Talisca

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Talisca'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Manchester United formasÄ± giyeceÄŸi iddia edildi

Ä°ngiltere'nin Daily Star Gazetesinin son dakika verdiÄŸi haberine göre BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Talisca seneye Manchester United formasÄ± giyecek.BeÅŸiktaÅŸ'ta gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performans sonrasÄ± Avrupa'nÄ±n dev takÄ±mlarÄ±n dikkatini çeken Anderson Talisca için bir transfer iddiasÄ±da Ä°ngiltere'den geldi. Ä°ngilizler, Manchester United teknik patronu Mourinho'nun takibene aldÄ±ÄŸÄ± Talisca için transfer ataÄŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 21 Milyon Sterlin'e bu transferin sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±lar.BeÅŸiktaÅŸ'ta kiralÄ±k olarak forma giyen Talisca'nÄ±n her fÄ±rsatta Benfica'ya dönmek istemediÄŸini de yazan Daily Star, ünlü menajer Jorge Mendes'in bu transfer için tam yetkili olduÄŸunu ve Manchester United'li yetkililere bonservis bedelinin 21 Milyon Sterlin'den fazla olmayacaÄŸÄ± garantisi verdiÄŸi belirtildi.23 yaÅŸÄ±ndaki Talisca bu sene BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± ile çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 29 maçta 14 gol attÄ±.  

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