Barcelona BaÅŸkanÄ± Neymar'Ä±n transferiyle ilgili yargÄ±lanacak

Ä°spanya La Liga ligi takÄ±mlarÄ±ndan Barcelona'nÄ±n baÅŸkanÄ± Bartomeu, Neymar transferinde usulsÃ¼zlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanacak

Barcelona'nÄ±n baÅŸkanÄ± Josep Maria Bartomeu, Neymar transferinde usulsüzlük yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Neymar'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda Santos Kulübündeyken Barcelona'ya transferinde yolsuzluk ve sahtekarlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialar nedeniyle Bartomeu'nun yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.

AçÄ±klamada, BrezilyalÄ± oyuncunun transferi döneminde kulüpte asbaÅŸkanlÄ±k görevini üstlenen Bartomeu'nun, hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± kabul etmeyerek yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n reddedildiÄŸi ve hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ± belirtildi.

Neymar'Ä±n Barcelona'ya transferiyle baÄŸlantÄ±lÄ± suçlamalarÄ±n temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadÄ±ÄŸÄ± dönemde transferinde yüzde 40 payÄ± olan DIS adlÄ± BrezilyalÄ± bir ÅŸirketin yaptÄ±ÄŸÄ± suçlamalar bulunuyor.

SuçlamalarÄ±nÄ± 2011-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki döneme dayandÄ±ran ÅŸirket, 2015'in haziran ayÄ±nda Ä°spanyol mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, Neymar'Ä±n Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklanarak kendilerine az ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. Ä°spanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, transferde usulsüzlük yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± gündemine alarak Neymar ve Barcelona Kulübü'nün o dönemki yöneticilerinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± ÅŸubat ayÄ±nda onaylamÄ±ÅŸtÄ±.