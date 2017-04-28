Ana Sayfa | SPOR 28/04/2017 21:06

Van Persie o futbolcudan Ã¶zÃ¼r diledi Ã§iÃ§ek yolladÄ±

Van Persie

FenerbahÃ§eli futbolcu Robin Van Persie, Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yaptÄ±klarÄ± mÃ¼cadelede rakip takÄ±mÄ±n futbolcusu Mahmut Tekdemir'in burnunun kÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle Tekdemir'e Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdi

Medipol BaÅŸakÅŸehir ve  Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Ziraat Türkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Van Persie'yle girdiÄŸi ikili mücadele sonrasÄ±nda Mahmut Tekdemir'in burnu kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ROBÄ°N VAN PERSÄ°E'DEN BÜYÜK JEST

Bunun üzerine HollandalÄ± futbolcu bugün Mahmut'a özür mahiyetinde bir çiçek gönderdi. BaÅŸakÅŸehir Kulübü'nün resmi hesabÄ±ndan Van Persie'nin gönderdiÄŸi çiçek paylaÅŸÄ±lÄ±rken, "Sert oynar ama özür dilemesini de bilir. TeÅŸekkürler HollandalÄ±" notu düÅŸüldü.

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