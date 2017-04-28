Ana Sayfa | SPOR 28/04/2017 21:37

GalatasaraylÄ±larÄ± Ã¼zecek Bruma iddiasÄ±

Bruma

Galatasaray'daki sÃ¶zleÅŸmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Bruma hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

ESPN'de yer alan habere göre Tottenham, Ocak ayÄ±ndan bu yana ilgi duyduÄŸu Bruma için yaz transfer döneminde Galatasaray'Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± çalacak.Ä°ddiaya göre Bruma'ya yakÄ±n olduÄŸu söylenen bir kaynak, Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ±n yeni sözleÅŸme yapmaya sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± için Tottenham'Ä±n yapacaÄŸÄ± teklifin Galatasaray tarafÄ±ndan kabul edileceÄŸini öne sürdü.22 yaÅŸÄ±ndaki Bruma, Sporting'den 11 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Galatasaray'a transfer olmuÅŸtu.

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