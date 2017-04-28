Galatasaray'Ä±n efsaneleri sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in mÃ¼cadele edecek

TÃ¼rkiye'deki genÃ§ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Galatasaray'Ä±n eski yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ± Ã¶zel bir maÃ§ yapacak

Bir dönem Galatasaray'da forma giymiÅŸ Türk futbolcular ile yabancÄ± oyuncularÄ±n yer alacaÄŸÄ± dünya karmasÄ±, Türkiye'de yaÅŸayan Suriyeli genç sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar yararÄ±na 17 MayÄ±s'ta maç yapacak.BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ±'ndan (UNDP) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) desteÄŸiyle UNDP ve Galatasaray'Ä±n ev sahipliÄŸinde, ilk defa dünyada yoksulluÄŸu sona erdirmek için "Goals4Goals" futbol maçÄ± düzenleneceÄŸi duyuruldu.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n, Galatasaray'Ä±n 2000 yÄ±lÄ±nda UEFA KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± güne denk gelen tarihte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi açÄ±klamada, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± eski futbolcularÄ±n yer alacaÄŸÄ± takÄ±mÄ±n maça Fatih Terim teknik direktörlüÄŸünde çÄ±kacaÄŸÄ± ifade edildi.

YabancÄ± futbolcularÄ±n yer alacaÄŸÄ± dünya karmasÄ±nda Antalyaspor'un Kamerunlu oyuncusu Samuel Eto'o, 2001-2007 yÄ±llarÄ±nda Galatasaray formasÄ± giyen KolombiyalÄ± eski kaleci Faryd Mondragon ve eski Arnavut golcü Erjon Bogdani'nin de forma giyeceÄŸi belirtildi.

MüsabakanÄ±n, 17 MayÄ±s 2017 ÇarÅŸamba Günü Türk Telekom Arena'da oynanacaÄŸÄ± kaydedildi.