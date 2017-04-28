Basketbolda FIBA Åžampiyonlar Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Final ilk maÃ§Ä±nda Fransa'nÄ±n Monaco takÄ±mÄ±nÄ± 83-74 yenen Banvit, finale yÃ¼kselen ilk takÄ±m oldu

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayamayan Banvit, özellikle hücumda istediÄŸi gibi organize olamadÄ±. Ä°lk 5 dakikayÄ± 9-3 geride geçen Banvit, 5 dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸ denemesinde de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Monaco, 8. dakikanÄ±n ardÄ±ndan farkÄ± 13 sayÄ±ya (21-8) çÄ±kardÄ±. FransÄ±z ekibinin sert savunmasÄ±na karÅŸÄ± oyun üretmekte zorlanan ve top kayÄ±plarÄ± yapan BandÄ±rma temsilcisi, ilk periyodu 23-14 geride tamamladÄ±.Ä°kinci çeyrekte isabetli atÄ±ÅŸlarla sayÄ± üretmeye baÅŸlayan Banvit, 15. dakika sonunda farkÄ± 5 sayÄ±ya indirdi: 30-25. Savunmada hatalar yapan ve dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdüren Banvit, soyunma odasÄ±na 45-37 geride gitti.Üçüncü periyodun baÅŸlarÄ±nda iki takÄ±m da sayÄ± bulmakta zorlandÄ±. Bu çeyreÄŸin ilk 5 dakikalÄ±k bölümünde Banvit 4, Monaco ise sadece 2 sayÄ± atabildi. Chappell'in isabetli atÄ±ÅŸlarÄ±yla farkÄ± azaltmaya baÅŸlayan, savunmada ise daha dikkatli oynayan Banvit, Orelik'in son saniyedeki basketiyle final periyoduna 55-53 önde girdi.Son periyoda etkili baÅŸlayan Banvit, 31. dakikada farkÄ± 5 sayÄ±ya çÄ±kardÄ±: 60-55. Banvit'in hücumda art arda yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel hatalarÄ± iyi deÄŸerlendiren Monaco, 33. dakikada skora dengeyi getirdi: 60-60. Her iki takÄ±mÄ±n art arda bulduÄŸu dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlarÄ±n sonrasÄ±nda 35. dakika Banvit'in 69-68'lik üstünlüÄŸünde geçildi. UyguladÄ±ÄŸÄ± sert savunma ile rakibine hücum ÅŸansÄ± vermeyen Banvit, Furkan'Ä±n 3 sayÄ±lÄ±k basketleriyle karÅŸÄ±laÅŸmada son 1 dakika 55 saniyeye 75-60 önde girdi. Kalan bölümde skor avantajÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸaran Banvit, karÅŸÄ±laÅŸmadan 83-74 galip ayrÄ±ldÄ±.Banvit'te 21 sayÄ± ile maçÄ± tamamlayan Theodore, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n en skorer oyuncusu oldu.