Ana Sayfa | SPOR 29/04/2017 07:52

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor TofaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

tofaÅŸ istabul bb

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, bugÃ¼n TofaÅŸ'Ä± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçÄ±nda TOFAÅž, bugün 14.00'te Cebeci Spor Salonu'nda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyespor'a konuk olacak. Mücadeleyi Zafer YÄ±lmaz, AltuÄŸ Köselerli ve Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸma NTVSpor'dan canlÄ± olarak ekranlara gelecek. Bursa temsilcisi geçen hafta sahasÄ±nda Muratbey UÅŸak'Ä± 82-69 maÄŸlup ederek 12. galibiyetin alÄ±rken, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyespor da deplasmanda Best BalÄ±kesir'i 84-77 yenmeyi baÅŸardÄ±. Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda Bursa'da oynanan ve uzatmaya giden maçÄ± TOFAÅž 86-81 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Mavi BeyazlÄ±lar Ä°stanbul'daki maçÄ± kazanmasÄ± halinde en kötü ihtimalle ligi 9. sÄ±rada tamamlamayÄ± garantileyecek.

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