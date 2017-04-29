Kayserispor Alanyaspor maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Kayserispor, Alanyaspor'u sahasÄ±nda konuk etmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar

Sergen YalçÄ±n ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran ve teknik direktörlüÄŸe Mesut Bakkal'Ä± getiren Kayserispor 29. hafta maçÄ±nda Aytemiz Alanyaspor ile Kayseri'de 3 puan mücadelesi verecek. DüÅŸme hattÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler geçiren ve son 4 maçÄ±nda maÄŸlup olan Kayserispor rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor. BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±'nda oynanacak ve yarÄ±n saat 16.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.